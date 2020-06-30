 

США подтвердили поддержку «Инициативы трех морей»

30.06.2020, 21:06, Новости дня

Замгоссекретаря США Стивен Бигун выступил во вторник на встрече министров стран-участниц «Инициативы трех морей» (встреча прошла в режиме онлайн).

В качестве принимающей стороны выступило правительство Эстонии.

Цель «Инициативы трех морей» – продвижение к экономическому процветанию путем развития сотрудничества между странами, расположенными на берегах Балтийского, Адриатического и Черного морей.

В ходе встречи Стивен Бигун подтвердил поддержку усилий двенадцати государств-участников «Инициативы трех морей» со стороны США. Он уточнил, в частности, что речь идет об усилиях, направленных на укрепление энергетической, транспортной технолого-цифровой инфраструктуры.

Замгоссекретаря США отметил, что безопасный, процветающий и жизнеспособный регион трех морей не только связывает страны Центральной и Восточной Европы с остальными государствами Евросоюза, но также играет ключевую роль в их связях с США.

Замглавы внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены инвестировать в проекты «Инициативы трех морей» до миллиарда долларов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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