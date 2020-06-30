 

Байден, возможно, потребует закрытого брифинга о связях Талибана и России

30.06.2020, 21:06, Новости дня

Вероятный кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден заявил во вторник, что обдумывает выдвижение требования о проведении закрытого брифинга, посвященного предположениям о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане.

«Если это не прояснится быстро, то я буду стремиться к тому, чтобы это было прояснено на брифинге, и обращусь с такой просьбой», – сказал Байден на пресс-конференции в Вилмингтоне.



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