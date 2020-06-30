Немецкие компании высказались против санкций в отношении России

30.06.2020, 20:53, Новости дня

Большая часть немецких компаний, работающих в России, выступила за отмену антироссийских санкций Евросоюза, об этом свидетельствует опрос по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) за первое полугодие 2020 года.

«Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в РФ выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не высказалась в пользу ужесточения санкций», – цитирует опрос РИА «Новости».

Напомним, 29 июня Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против РФ до 31 января 2021 года. До этого ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.