 

Немецкие компании высказались против санкций в отношении России

30.06.2020, 20:53, Новости дня

Большая часть немецких компаний, работающих в России, выступила за отмену антироссийских санкций Евросоюза, об этом свидетельствует опрос по деловому климату Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) за первое полугодие 2020 года.

«Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в РФ выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не высказалась в пользу ужесточения санкций», – цитирует опрос РИА «Новости».

Напомним, 29 июня Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против РФ до 31 января 2021 года. До этого ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ принял первых больных с коронавирусной инфекцией

04.06 / Стена на границе с Россией готова на 40%

06.05 / МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле

23.06 / Найден способ восстановления сердца после инфаркта

14.04 / Путин: борьба с коронавирусом не должна приводить к разрыву связей между странами

14.05 / Семин отказался остаться почетным главным тренером «Локомотива»

07.06 / Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

29.04 / Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

30.06 / Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

31.05 / У большинства подростков нет игровой зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска