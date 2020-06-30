 

Россия пообещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран

30.06.2020, 20:16, Новости дня

США не смогут использовать Совбез ООН для политики максимального давления на Иран, РФ этого не допустит, сообщил постпред РФ Василий Небензя на онлайн-заседании СБ ООН по иранской сделке.

«Мы видим, что США призывают СБ ООН продемонстрировать единство и принять новый запрет на поставки оружия. Мы не можем принять попытки добиться благословения в Совете для проводимой США политики максимального давления на Иран», – передает его слова ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео на заседании обрисовал СБ ООН мрачную картину в случае окончания эмбарго на поставки вооружений Ирану, передает РИА «Новости».

«Если вы не сможете принять меры, то Иран сможет свободно покупать сделанные в РФ военные самолеты, которые могут наносить удары в радиусе трех тысяч километров, в результате чего на мушке Ирана окажутся такие города, как Эр-Рияд, Нью-Дели, Рим и Варшава», – сообщил Помпео.

Он не пояснил, почему Ирану нужно угрожать этим странам.

«Иран сможет свободно расширить свой подводный флот, еще больше угрожая международному судоходству и свободе навигации в Ормузском проливе, Персидском заливе и Аравийском море», – добавил Помпео.

Кроме того, сообщил госсекретарь, Иран будет приобретать оружие для движения ХАМАС, «Хезболла» и хуситов (Ансар Алла).

«Иран также сможет свободно стать неконтролируемым поставщиком оружия, поставляя его таким странам, как Венесуэла, Сирия и далекие уголки Афганистана», – сообщил Помпео.

Он заявил, что РФ и Китай и остальные страны пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана, так как заинтересованы в стабильных ценах на энергоносители – а их не будет после снятия ограничений на поставку вооружений Тегерану.

«Иран будет держать дамоклов меч над экономической стабильностью Ближнего Востока, ставя под угрозу такие страны, как РФ и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергию», – сообщил Помпео.

На прошлой неделе госсекретарь заявил, что США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у РФ и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН.



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