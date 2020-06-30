 

Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

30.06.2020, 19:30, Новости дня

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России, потому людям следует находиться в помещении в полуденные часы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что в 2020 году «и в центре европейской части России, и на юге европейской России, и на юге азиатской части страны очень высокие показатели ультрафиолетового излучения», передает ТАСС.

«На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от шести до девяти прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью. Особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией, Грузией, там даже зашкаливает на 10-11 условных единиц», – указал он.

По словам Вильфанда, россиянам на этой неделе стоит выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, пользоваться солнцезащитными средствами.

УФ-индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией.

Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда.

Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем три.



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