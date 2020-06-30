Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

30.06.2020, 19:30, Новости дня

На Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы центра Разумкова.

В мае центр Разумкова сообщал, что Зеленскому доверяли выше 59% респондентов, не доверяли 35% опрошенных.

«Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%», – говорится в сообщении на сайте организации.

Спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют лишь 32% опрошенных, не доверяют 48%, главе МВД Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют 77%, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 12% и не доверяют 61%. Генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8%, не доверяют 49,5%, главе офиса президента Андрею Ермаку доверяют 7% и не доверяют 50,5%.

Сопредседателю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют – 67%, бывшему президенту страны Петру Порошенко доверяют 17%, и не доверяют 77%. Руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 14%, не доверяют 79%.

Также снизилась поддержка президентской партии «Слуга народа». В майском исследовании партию поддерживали 41,5% опрошенных, «Оппозиционную платформу – за жизнь» – 14%.

«Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов и 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За «Оппозиционная платформу – За жизнь» готовы отдать свой голос, соответственно, 14% и 22%», – отмечается в исследовании.

У партии Порошенко «Европейская солидарность» показатели составили 10% и 16%, у Батькивщины – 6% и 8,5%.

Исследование проводилось социологической службой центра при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» на Украине с 17 по 24 июня с помощью интервью по месту жительства респондентов. Всего опросили 2017 респондентов от 18 лет во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.

Ранее украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом.