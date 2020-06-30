 

Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

30.06.2020, 19:30, Новости дня

Тверской метрополии стоит присмотреться к внешнему виду протоиерея Вячеслава Баскакова, которого недавно заметили в церковной одежде в сочетании с аксессуарами модных брендов, и принять какие-то меры, сообщил газете ВЗГЛЯД зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Протоиерея Вячеслава Баскакова из Тверской епархиальной научной библиотеки заметили на улицах Москвы облаченным в обычную церковную одежду, но дополненную при этом аксессуарами от французского дома моды Louis Vuitton.

«Я не видел этого батюшку, носящего какие-то аксессуары от известных дизайнеров, но в любом случае я считаю, что любой священнослужитель не должен своим видом провоцировать окружающих его людей. У него должна быть умеренность в одежде. Возможно, тверской метрополии стоит присмотреться к внешнему виду протоиерея и принять какие-то меры», – говорит Кипшидзе.

В 2018 году батюшка уже обращал на себя внимание тем, что выкладывал в свой Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов Louis Vuitton и другой люксовой одежды. После привлеченного к себе внимания священнослужитель покаялся и рассказал, что купил эти вещи в кредит или на распродажах.



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