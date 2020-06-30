Федор Смолов остался в запасе “Сельты” на матч Ла Лиги с “Мальоркой”

30.06.2020, 19:16, Новости дня

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" из Виго на выезде сыграет с командой "Мальорка". Нападающий сборной РФ Федор Смолов начнет игру на скамейке запасных.

💙 OS NOSOS 🔥#CandoHaiPaixón #RCDMallorcaCelta pic.twitter.com/6URkiwnZ2z

— RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 30, 2020

"Сельта" с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Мальорка" расположилась строчкой ниже, имея в активе 26 баллов. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, для Смолова эта игра станет 12-й в составе испанской команды, в которую он перешел из московского "Локомотива" на правах аренды. Ранее СМИ сообщили, что "небесные" готовы выкупить у "железнодорожников" права на форварда.

Российский нападающий в составе "небесных" отметился двумя голами. Впервые Федор отличился в чемпионате Испании в феврале, когда забил мяч в ворота мадридского "Реала" на седьмой минуте встречи. После этого 33-летний футболист забил "Барселоне".