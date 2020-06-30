Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

30.06.2020, 18:53, Новости дня

Помню, сколько земель погибло из-за строительства ГЭС в моем родном Забайкалье. Помню, с каким трудом удалось остановить поворот сибирских рек, и что происходило с природой в постсоветские времена. Очень важно, что сейчас в Конституции появится обязательство защищать природу», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Александр Михайлов, участвовавший во вторник в голосовании по поправкам в Основной закон.

«Я голосовал в режиме онлайн. А чуть ранее внимательно прочитал проект поправок к Конституции, и выделил для себя несколько пунктов, которые считаю особенно важными», – признался известный актер и режиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Во-первых, очень важен запрет на отчуждение территорий, указал собеседник. «Это закрывает вопрос и Курильских островов, и возможных претензий к Калининградской области и Карелии. Крым навсегда остается российским», – отметил Михайлов. Поправка гарантирует от того, чтобы какой-нибудь «странный человек», придя к власти в будущем, не раздал наши земли, добавил собеседник.

Во-вторых, важно, что в Основном законе упоминается Бог ­ – «такое случается впервые, пожалуй, с 1917 года», заметил Михайлов. «Также очень значима та статья, где говорится об обязательстве чтить память о войне, память защитников Отечества, брать под защиту историческую правду, – указал собеседник. «Символично, что именно в эти дни во Ржеве был открыт потрясающий по красоте и величию памятник павшим воинам», – добавил народный артист.

Кроме того, Михайлов считает важным то, что в обновленной Конституции будет четче прописана обязанность государства оберегать природу. «Я помню, что происходило из-за строительства Богучанской ГЭС в моем родном Забайкалье, сколько земель было затоплено, – посетовал собеседник. – Слава Богу, остановили поворот сибирских рек. Помню, какое отношение к природе было во времена Горбачева и Ельцина. Но и сейчас, не скрою – бывает, что уничтожаются леса. Об экологии нужно заботиться более основательно».

Народный артист считает важным, чтобы граждане выразили свое отношение к обновлению Конституции. «Я бы кинул клич: русские люди! Нашей матери-России сегодня сложно. Меняются знамена, гимны, но Родина – всегда одна. И те, кто по-настоящему любит Россию, должен ей помочь», – сказал Михайлов.

Герой РФ Сергей Борисюк, также проголосовавший во вторник, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Я считаю, что каждый житель Российской Федерации обязан принять участие в решении, связанном с судьбой Конституции. Это священное право, в этом суть демократии – свое мнение высказывает каждый. За или против – это личное дело гражданина, но участвовать должны все». Это собеседник назвал своей главной мотивацией для участия в общероссийском голосовании.

«Опыт организации этого голосования показал, что никакой опасности для здоровья людей нет, принятые меры работают», – поделился впечатлениями Борисюк. Он отдал свой голос на избирательном участке в Краснодаре. На месте были соблюдены все меры безопасности во избежание заражения коронавирусом: измерялась температура, выдавались одноразовые маски и ручки.

«Со времени принятия Конституции 1993 года прошло уже 27 лет. Изменилась политическая обстановка в России, экономическая обстановка, социальная обстановка. Я думаю, что назрел и пришел тот период, когда мы должны организованно проголосовать за поправки», – добавил Борисюк в разговоре с телеканалом «Звезда».

Во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что за 5 дней уже свыше 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам.

Напомним, что помимо голосования на участках, которое проходит с 25 июня по 1 июля, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактная подача голосов на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».