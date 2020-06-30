 

Собранные для цифровых пропусков персональные данные россиян удалены

30.06.2020, 18:53, Новости дня

Собранные для пропусков в режиме самоизоляции персональные данные россиян удалили в регионах, где отменили пропускной режим, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы все удалили», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

В апреле Минкомсвязь выпустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», с помощью него россияне заполняли анкеты для получения пропусков на выход из дома в формате QR-кода. Приложение работало на территории регионов, в Москве было реализовано собственное решение.

Между тем в пресс-службе московского департамента информационных технологий сообщили, что персональные данные москвичей пока не уничтожены.

«В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», – цитирует пресс-службу департамента ТАСС.

Напомним, в мае Шадаев обещал, что все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах России, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.

В апреле в Сети были найдены 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов по продаже поддельных пропусков на период самоизоляции. Жителей столицы предупредили, что предложения в соцсетях оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве являются мошенничеством.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

06.05 / Песков назвал доверие информации Telegram-каналов признаком непрофессионализма

28.06 / «Молодая гвардия» в День молодежи организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом

14.05 / На Ставрополье в рамках нацпроекта отремонтируют дороги

29.05 / Московская биржа открылась снижением

29.06 / Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

17.06 / Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

12.04 / Новый кроссовер Lexus NX получит двигатель RAV4

28.05 / На Украине появился спецпредставитель по санкциям против России

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска