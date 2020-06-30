Собранные для цифровых пропусков персональные данные россиян удалены

30.06.2020, 18:53, Новости дня

Собранные для пропусков в режиме самоизоляции персональные данные россиян удалили в регионах, где отменили пропускной режим, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Мы все удалили», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

В апреле Минкомсвязь выпустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», с помощью него россияне заполняли анкеты для получения пропусков на выход из дома в формате QR-кода. Приложение работало на территории регионов, в Москве было реализовано собственное решение.

Между тем в пресс-службе московского департамента информационных технологий сообщили, что персональные данные москвичей пока не уничтожены.

«В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», – цитирует пресс-службу департамента ТАСС.

Напомним, в мае Шадаев обещал, что все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах России, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.

В апреле в Сети были найдены 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов по продаже поддельных пропусков на период самоизоляции. Жителей столицы предупредили, что предложения в соцсетях оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве являются мошенничеством.