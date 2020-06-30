 

Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

30.06.2020, 18:53, Новости дня

Центральное правительство Китая приняло решение о создании в Гонконге специальных представительств органов государственной безопасности КНР, говорится в тексте закона о национальной безопасности в Гонконге.

«Центральное народное правительство учредит в Гонконге ведомство по защите национальной безопасности», – передает ТАСС текст закона.

Штат ведомства будут формировать из сотрудников, которые командированы органами госбезопасности материкового Китая.

Кроме того, в законе прописано в качестве максимальной меры наказания пожизненное заключение – за такие преступные действия, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который принят парламентом Китая, официально вступил в силу во вторник вечером с 23.00 по местному времени (18.00 мск).

Он должен предотвратить действия, угрожающие нацбезопасности в Гонконге. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам приветствовала принятие закона.

«Закон является важным шагом для улучшения институционального принципа «одна страна – две системы», а также для скорейшего восстановления стабильности в гонконгском обществе», – сказала она.

Указывается, что новый закон поможет пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года спровоцировали множество беспорядков.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон по обеспечению национальной безопасности в Гонконге. Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД значение принятого в Китае закона.



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