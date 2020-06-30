 

На Украине отменили крестный ход по случаю годовщины крещения Руси

30.06.2020, 18:48, Новости дня

На Украине отменен крестный ход по случаю годовщины крещения Руси, запланированный на 27-28 июня, такое решение принял глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий.

«Проведение традиционного крестного хода с участием епископата, духовенства, монашества и мирян не является возможным. В связи с этим 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном», – цитирует ТСН распоряжение митрополита.

Эта мера принята для соблюдения карантина, отмечается в документе.

В середине июня украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что на Украине началась новая волна заболеваемости коронавирусом, в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%.



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