Элитное подразделение ВС Германии частично распустят из-за экстремизма

30.06.2020, 18:16, Новости дня

В Германии частично распустят подразделение специального назначения (KSK) из-за роста правоэкстремистских настроений в нем, сообщила министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Части подразделения специального назначения стали слишком самостоятельными, в том числе из-за токсичной культуры руководства. Из этого следует, что в своем теперешнем состоянии они не могут продолжать существование», – сообщила Крамп-Карренбауэр газете Süddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».

Необходимо реформировать принцип отбора и систему образования военнослужащих, отметила она. До этого подразделение не будет участвовать в международных учениях и операциях.

Министр намерена реформировать принцип отбора и систему образования военнослужащих, а до тех пор подразделение не будет принимать участие в международных учениях и операциях.

Ранее президент ФРГ Вальтер Штайнмайер заявил, что проблема расизма актуальна для Германии, страна не всегда и не везде является «оплотом толерантности».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько актуальна проблема расизма в Германии.