Финский эксперт: Меры безопасности на участках в РФ принимаются, чтобы глас народа был услышан

30.06.2020, 18:08, Новости дня

Международный эксперт, политолог и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман посетил избирательный участок №2214 в Петербурге и дал оценку организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Я думаю, что голосование организовано очень хорошо, учитывая текущие условия пандемии. Все устроено очень безопасно, на каждом участке есть медперсонал, который ухаживает за избирателями, меряет температуру, обеспечивает средствами индивидуально защиты. Работа участков организована очень эффективно. Все эти меры осуществляются, чтобы голос народа был услышан и итоговый результат был объективным», – приводятся слова Бекмана в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что увиденное экспертами на протяжении нескольких дней их «удовлетворило». Бекман напомнил, что голосование проводится в тяжелых условиях пандемии. «Каждый сотрудник на участках знает свои задачи и отлично их соблюдает, все сделано на максимально высоком уровне», – подчеркнул правозащитник.

По словам эксперта, многие другие страны могут перенять опыт проведения подобного мероприятия.

Также доцент университета Хельсинки выразил свое несогласие с фейковыми новостями в западных СМИ.

«Этот опыт будет однозначно полезен другим странам. Россию давно критикуют за плохую организацию выборов. Организовано широкое наблюдение, больше 15 тыс. наблюдателей в одном только Санкт-Петербурге, присутствуют иностранные эксперты по всей стране. Также постоянно появляются выдуманные и фейковые новости в западных СМИ, присутствую попытки манипуляции процесса голосования. На избирательных участках в РФ все максимально прозрачно, поэтому я не понимаю, откуда берутся подобные новости», – сказал Бекман.

Также эксперт сравнил проведение выборных мероприятий в РФ и других странах и высоко оценил транспарентность и технологичность плебисцита.

«Во многих странах наблюдателей нет вообще. В других государствах нет подобной открытости, как в России. Дистанционное голосование, КОИБы, все это очень интересно. Сейчас существует уже несколько поколений этого аппарата отечественного производства. Выборы в РФ действительно максимально прозрачны. В некоторых странах нет вообще наблюдателей, в Финляндии нет никакой местной наблюдательской миссии. В США нельзя наблюдать на выборах вообще», – отметил эксперт.

Бекман не оставил без внимания и сами поправки в Конституцию, отметив несколько их них.

«Российское голосование – очень резонансное событие, историческое событие. Это главная политическая реформа новой России. Поправки в конституцию отражают разные направления жизни граждан России. Есть много интересных моментов, такие как «вера в бога». Это очень интересный пункт, так как присутствует в последнее время антихристианские движения. Также очень интересно определение брака, как союза мужчины и женщины. Это тема №1 в политике Европы на данный момент», – сказал он.

Эксперт из Белоруссии, председатель центрального совета МСКОО «Русь молодая», директор Центра современных социальных технологий «ЦССТ» Сергей Сергеевич Лущ также отметил высочайший уровень организации голосования, его открытость и доступность.

«Прежде всего, отмечу, что отличного организован процесс голосования как в Москве, так и в Петербурге. Процесс проходит транспарентно, в условиях открытости и доступности. Высокий уровень мер предпринятых, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Это и санитарная обработка помещений, и замер температуры избирателей, поэтому можно сказать, что это – беспрецедентный опыт проведения голосований в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь практически замерла, а это может иметь свои последствия», – указал он.

Депутат парламента Белграда Драгинья Влк высоко оценила уровень проведения голосования.

«Мне очень интересна внутренняя политика Российской Федерации и все то, что мы увидели, было организовано на очень высоком уровне. Я не могу сказать, что я этого не ожидала, но я очень хотела я воочию увидеть все меры, предпринятые для проведения мероприятия. Даже сегодня, при посещении участка мы удостоверились, что люди с ограниченными возможностями могут сделать свой выбор, что очень-очень важно. Все иностранные эксперты единогласно считают, что выборы организованы на очень высоком уровне. Я имею в виду как безопасность избирателей, так и то, что каждый житель России может сделать свой выбор», – заключила эксперт.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.