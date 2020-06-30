Эксперты – о возможном сговоре ГРУ и Талибана против американцев в Афганистане

30.06.2020, 17:54, Новости дня

В субботу, 27 июня, американское издания New York Times, ссылаясь на анонимные официальные лица США, сообщило о том, что сотрудники ГРУ – органа военной разведки Вооружённых сил Российской Федерации – предлагали вознаграждения связанным с Талибаном боевикам за убийство американских военнослужащих. Издание также сообщило, что американская разведка пришла к этому выводу несколько месяцев назад и что соответствующий брифинг президента Трампа должен был быть проведен в марте. Как утверждают неназванные источники газеты, президент США не предпринял никаких действий.

Президент Трамп осудил статью в New York Times, отметив, что утверждения издания не соответствуют действительности, и что «анонимного источника», на которое ссылается New York Times, не существует. Также президент США заявил, что ни он, ни вице-президент Майк Пенс, ни глава аппарата Белого дома Марк Медоус не были информированы о подобных операциях, так как данная информация не была сочтена разведывательным сообществом достоверной. В Белом доме подчеркивают, что до сведения президента доводится только достоверная информация, по которой можно предпринимать конкретные действия.

В ответ на публикации в американских медиа, в Конгрессе прозвучали призывы выяснить, являются ли эти утверждения соответствующими действительности, и принять меры, если президент Трамп не предпринял никаких шагов. Белый дом заявил, что администрация США пригласила на специальный брифинг во вторник членов так называемой Gang of Eight (группы из четырех руководителей комитетов по разведке Сената и Палаты представителей).

Россия также отвергает данные обвинения. «Эти утверждения являются ложью», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Талибана также заявил, что группировка «решительно отвергает» эту информацию.

New York Times утверждает, что разведданные частично основаны на допросах захваченных афганских боевиков и преступников.

По мнению директора Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричарда Вайца (Richard Weitz, Hudson Institute) утверждения New York Times о том, что российская военная разведка ГРУ предлагала вознаграждения Талибану за успешные атаки на американских военных и их союзников, вполне могут быть правдой.

«Звучит правдоподобно. Мы знаем, что это подразделение участвовало в секретных операциях и до того, как появились признаки ее причастности к убийству российских диссидентов, например, в деле Скрипалей», – говорит Ричард Вайц, по словам которого российская сторона также имеет достаточно широкие контакты с талибами. При этом, американские военные сомневаются, что это сотрудничество ограничено лишь обменом разведывательной информацией.

В то же самое время, эксперт отмечает, что действия ГРУ в Афганистане – если это правда – могли быть несанкционированной сверху операцией. Если же решение о подобных действиях было принято на более высоком уровне, то эксперт не исключает того, что это могло быть сделано в отместку за гибель российских наемников в результате удара международной коалиции во главе с США на северо-востоке Сирии в феврале прошлого года. Другой причиной могло стать и желание Кремля побудить США покинуть Афганистан, что дает России возможность расширить свое влияние в Афганистане и Центральной Азии. «Но это только предположения. Мы на самом деле не знаем», – подчеркивает эксперт.

От того, на каком уровне было принято возможное решение о действиях ГРУ, зависят и потенциальные шаги США, добавляет Вайц. Если операция была инициативой нижестоящих звеньев, то Вашингтон должен усилить свои разведывательные операции в отношении действий ГРУ, выработать ряд контрмер и поднять этот вопрос с российскими властями. Если данная операция была санкционирована на высшем уровне, то этот вопрос должен быть поднят с президентом Путиным напрямую. Проблемой, однако, может стать отрицание Кремлем своей причастности, говорит эксперт. В этом случае, США остается только укреплять защиту своих имеющихся в регионе войск или дальше сокращать их количество.

Касаемо того, были ли президент Трамп и вице-президент Пенс проинформированы о предполагаемых действиях российской военной разведки, Ричард Вайц напомнил: «Мы знаем, что президент Трамп не всегда читает материалы, представленные ему разведывательным сообществом, или же не доверяет некоторым из них».

В случае расследования ясность в этот вопрос можно внести, по мнению эксперта, проанализировав материалы брифинга президента.

Эксперт аналитической компании Stratfor – a RANE Company Сим Тэк (Sim Tack), отмечает, что его организация изучала возможное сотрудничество между Россией и Талибаном, и попытки ГРУ поощрить последних к агрессии против американских военных и коалиционных союзников ­– если правда – «не является сюрпризом».

«Действительно ли они это сделали или нет, я полагаю, станет сейчас вопросом обсуждения в самом разведывательном сообществе США», – говорит аналитик. Он также не исключает, что операция ГРУ могла быть санкционирована низшими чинами российской военной разведки без соответствующих указаний Кремля. В отличие от таких операций, как отравление Скрипалей, которые, скорее всего, одобряются высшим российским руководством, как считает Сим Тэк, ГРУ уже было вовлечено в оказание финансовой поддержки и поставки оружия талибам: «Поэтому я не исключаю сценария, при котором более низкий уровень руководства ГРУ решило, что финансовые стимулы для талибов, направленные против США, являются хорошей идеей».

«Но это также будет соответствовать российским амбициям в Афганистане и регионе Центральной Азии, – добавляет аналитик. – Россия, по сути, пыталась установить свою гегемонию в Центрально-Азиатском регионе, включая Афганистан, где она наталкивается на имеющееся там влияние Запада».

Эксперт не исключает того, что для усиления своего влияния в регионе, российское правительство могло предпринять ряд шагов, чтобы выстроить отношения с Талибаном, несмотря на роль, которую сыграли моджахеды в годы вторжения советских войск в Афганистан.

Движения Талибан признано в России террористическим и запрещено. Однако, Москва выступала посредником в переговорах между Талибаном и афганским правительством о перспективах мирного урегулирования в Афганистане прошлой осенью – после срыва соответствующих переговоров с США. В феврале этого года Вашингтон и талибы после многолетнего конфликта заключили мирное соглашение, согласно которому США и союзники НАТО согласились поэтапно выводить свои войска из страны, если боевики будут сохранять мир. В результате США значительно сократили свое военное присутствие в Афганистане.

Как полагает Сим Тэк, если информация о сговоре ГРУ и Талибана против сил коалиции и подтвердится, это не должно оказать существенного влияния на политику США по отношению к Афганистану, так как, предположительно, это произошло до заключения мирной сделки. После заключения сделки с Вашингтоном Талибан не предпринимал атак против американских военных.

Что касается возможного влияния на российско-американские отношения, то, как отмечает эксперт, предполагаемые операции ГРУ вряд ли скажутся на них серьезным образом. Эти действия ГРУ уже попадают в категорию схожих операций в Сирии или демонстративных убийств диссидентов за рубежом, считает Тим Тэк. Однако ужесточение позиция Вашингтона в отношении Москвы вполне возможно: «То, какие действия политический класс США будет теперь предпринимать в связи с этой новостью, определенно может оказать дополнительное давление на администрацию Трампа с тем, чтобы она заняла более жесткую позицию в отношении России».