 

Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

30.06.2020, 17:54, Новости дня

Компания Google заявила в понедельник, что удалила рекламные объявления, размещенные в интересах компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования или собирающих персональные данные пользователей, когда те ищут возможности зарегистрироваться.

Пресс-секретарь компании Google сказала корреспонденту агентства Reuters, что политика концерна в этом вопросе предполагает блокирование подобных рекламных объявлений, обнаруженных некоммерческой организацией Tech Transparency Project.

В США, как и во всех крупных демократических государствах, избиратели не должны платить, чтобы зарегистрироваться для голосования.

В докладе, опубликованном в понедельник, Tech Transparency Project сообщил, что примерно треть из более чем 600 рекламных объявлений, найденных в ходе осуществленного сотрудниками проекта поиска в системе Google, призывают пользователей заплатить крупные суммы, чтобы зарегистрироваться для голосования и запрашивают у них их персональные данные в коммерческих целях.

В качестве примера в докладе приводится реклама, призывающая «зарегистрироваться для голосования» и направляющая пользователей на сайт PrivacyWall.org, что предполагает уплату 129 долларов за «процессирование в тот же день».

Руководитель PrivacyWall’s Джонатан Ву заявил в электронном послании агентству Reuters, что цель его организации – упростить процесс онлайн-регистрации для пользователей, не заставляя их предоставлять больше данных о себе, чем это необходимо.



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