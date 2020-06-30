 

Политолог связал мнение россиян о поправках в Конституцию с беспорядками в США

30.06.2020, 17:53, Новости дня

Телерепортажи о беспорядках в США формируют у людей стойкое желание не допустить подобного у нас в стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя данные экзитполов фонда «Общественное мнение» о том, что абсолютное большинство россиян одобряет вносимые в Основной закон изменения.

«События, происходившие за океаном мобилизовали сторонников поправок в нашей стране. В последние несколько недель люди увидели на телеэкранах массовые нападения на полицейские участки, погромы, поджоги, снос памятников, захват административных зданий», – сказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«На этом фоне люди особенно четко понимают, что РФ необходимо стабильное и спокойное развитие, без резких потрясений. И изменения в Конституцию, многие из которых, кстати, предложены не только президентом и депутатами, но и обычными гражданами, как раз такой сценарий и гарантируют», – подчеркнул эксперт. 

«Конечно, такие цифры, как 78% – это лучший ответ всем критикам, оппозиционерам, которые пытаются вызвать сомнения в том, что поправки одобряет большинство россиян. У меня, например, и не было таких сомнений. Вопрос был в цифрах. Данные экзитполов фонда «Общественное мнение» показали колоссальный перевес в пользу тех, кто  «за». И главное, они почти совпали данными ВЦИОМа. Уже сейчас можно объективно утверждать, что весомое большинство граждан поддерживают изменения, вносимые в Основной закон», – заключил Гусев.

Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные экзитполов по голосованию о поправках к Конституции. Данные актуальны на вечер 29 июня.

78,2% опрошенных сказали, что дали положительный ответ на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 21,2% сказали, что проголосовали против поправок, и 0,6% сообщили, что испортили бюллетень. 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос.

Социологи из ВЦИОМ накануне также представили данные экзитполов о голосовании. 76% респондентов заявили о том, что проголосовали в поддержку поправок. 23,6% высказались против поправок. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Среда – последний день голосования – объявлена выходным днем.



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