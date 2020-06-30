Симоньян высмеяла западную разведку

30.06.2020, 17:48, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян высмеяла решение властей Латвии, которые запретили семь каналов RT исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Дмитрий Киселев. По ее словам, с такими разведками, как в западных странах, РФ нечего бояться.

«Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на РЕН-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк», – написала Симоньян в своем Telegram.

Ранее стало известно, что в Латвии запрещена трансляция семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.