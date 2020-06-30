 

Симоньян высмеяла западную разведку

30.06.2020, 17:48, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян высмеяла решение властей Латвии, которые запретили семь каналов RT исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Дмитрий Киселев. По ее словам, с такими разведками, как в западных странах, РФ нечего бояться.

«Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на РЕН-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк», – написала Симоньян в своем Telegram.

Ранее стало известно, что в Латвии запрещена трансляция семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в женском монастыре на Урале

07.05 / Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

19.06 / Шмыгаль объявил о повышении зарплат медикам на 25–75%

11.04 / Выяснилось, кто подарил 99-летней труженице тыла к 9 Мая просроченные консервы и старый чай

04.06 / “Аталанта” выкупила бывшего спартаковца Пашалича

19.06 / Главред National Interest раскрыл ожидаемый эффект от статьи Путина

06.05 / Орангутаны способны заражать друг друга чесанием

15.04 / Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

02.06 / ОНФ осудил Навального за «попахивающее нацизмом» оскорбление ветерана

20.05 / Немецкая Wintershall Dea выполнила все обязательства по финансированию «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска