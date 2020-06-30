Раскрыто содержание переданной ветерану записки Путина

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30.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе открытия мемориала во Ржеве передал записку одному из ветеранов, глава государства выполнил обещание, которое дал участнику войны.

Ветеран Николай Черных на церемонии присутствовал в сопровождении девушки Екатерины, которая мечтала получить рукописный текст и автограф Путина, передает ФАН со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Она сообщила об этом фронтовику, а тот передал просьбу президенту.

«Екатерине Сергеевне, с уважением», – написал глава государства и оставил на бумаге свою подпись.

Во вторник Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Российский лидер признался, что ему очень понравился Ржевский мемориал.

Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала.



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