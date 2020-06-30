 

Комиссаров: Голосование по поправкам проходит при тотальном общественном наблюдении

30.06.2020, 17:08, Новости дня

Возможность голосовать в удобный день для российских граждан позволила обеспечить эпидемиологическую безопасность, это стало комфортным решением для многих, сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«У меня вся семья уже свой выбор сделала. То, что я видел сам на своем избирательном участке – все электоральные процедуры голосования проходят при тотальном общественном наблюдении. По всей стране наблюдателей аж полмиллиона. Любые злоупотребления сведены к нулю», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вообще я считаю, что любой житель должен голосовать всегда, на любых выборах. «За» он или «против». В этом вопросе хуже всего индифферентность. Тем более, когда речь идет о Конституции. Это основной закон страны – это основополагающий документ для жизни всей РФ на годы вперед. Сейчас мы определяем то, как дальше будет жить наша страна, это долг каждого гражданина», – подчеркнул Комиссаров.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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