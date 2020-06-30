Лукашенко и Бабарико собрали подписи для регистрации кандидатами в президенты

30.06.2020, 17:08, Новости дня

Для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии по 100 тыс. достоверных подписей собрали шесть человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко и бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО.

При этом бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало не собрал нужное число достоверных подписей для регистрации кандидатом, передает РИА «Новости».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В избирательной кампании участвовали семь человек. Главным соперником Лукашенко называется Бабарико, который оказался за решеткой.