 

Лукашенко и Бабарико собрали подписи для регистрации кандидатами в президенты

30.06.2020, 17:08, Новости дня

Для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии по 100 тыс. достоверных подписей собрали шесть человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко и бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО.

При этом бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало не собрал нужное число достоверных подписей для регистрации кандидатом, передает РИА «Новости».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В избирательной кампании участвовали семь человек. Главным соперником Лукашенко называется Бабарико, который оказался за решеткой.



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