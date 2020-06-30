Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

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30.06.2020, 17:01, Новости дня

Женевский международный автосалон (Geneva International Motor Show), важнейшее мероприятие для автопроизводителей, вновь отменили, но уже на 2 года. Убытки вынуждают организаторов продать права на выставку другой компании.

По графику выставка была запланирована на март, и из-за пандемии ее отложили. Но Geneva International Motor Show, самая престижная автомобильная выставка в мире, не состоится и в 2021 году. Об этом объявил организатор выставки в в Женеве — фонд "Международный автомобильный салон".

Пандемия сократила производство и доходы автопроизводителей, которые теперь не готовы тратить огромные деньги на разработку и продвижение своих новых моделей в один из самых худших периодов в истории автопрома.

Большинство традиционных участников выставки по итогам опроса заявили, что "они, вероятно, не примут участие в мероприятии 2021 года, и что они предпочли бы проведение Женевского международного салона в 2022 году".

"Автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу, и его участникам необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, далеко не ясно, что нынешняя ситуация позволит обеспечить безопасность и организовать мероприятие, которое привлечет более 600 000 посетителей и 10 000 журналистов следующей весной", — отмечается в заявлении органзиторов выставки.

Организаторы Geneva International Motor Show (GIMS) отказались и от кредита для покрытия убытков. Отмена выставки в марте 2020 года привела к потере 11 миллионов швейцарских франков (1 франк около 1,05 доллара). Фонд обратился к кантону Женева с просьбой о кредите для покрытия убытков. Кантон предоставил заем на 16,8 миллионов франков с условием начала погашения кредита в 2021 году. Но выставка не состоится в следующем году, поэтому кредит на таких условиях не нужен для организаторов.

В итоге принято решение продать права на выставку швейцарской компании Palexpo SA. "Цель — найти решение, которое обеспечит регулярную организацию международного автосалона в Женеве", — отмечается в заявлении. Доходы от GIMS для Швейцарии и кантона Женева оцениваются примерно в 200 миллионов швейцарских франков в год.



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