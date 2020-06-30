В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о пожизненном президенте

30.06.2020, 17:01, Новости дня

В Кремле прокомментировали предложение главы Чечни Рамзана Кадырова избрать Владимира Путина пожизненным президентом России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Конституцией страны не предусмотрена такая должность, сообщает ТАСС.

Ранее Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал избрать Владимира Путина пожизненным президентом. По мнению главы Чечни, на сегодня его заменить некому, поскольку нет такого лидера в мировом масштабе.