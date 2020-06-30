Нардеп от “Батьківщини” Евтушок принес присягу. В Раде он заменил Белькову, которая сложила мандат

30.06.2020, 17:00, Новости дня

На заседании Верховной Рады 30 июня Сергей Евтушок, который был избран по списку “Батьківщини”, принес присягу народного депутата Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Дорогой народ Украины! Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины и выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, – провозгласил Евтушок с трибуны парламента.

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 июня признала Евтушка избранным и зарегистрировала его народным депутатом. На прошлогодних внеочередных выборах в Верховную Раду он был включен в список партии “Батьківщина” под номером 25.

Депутаты поздравляют Евтушка после принесения им присяги депутата. Фото: ba.org.ua

В Раде Евтушок заменил Ольгу Бельковой, которая сложила депутатские полномочия 18 июня и впоследствии стала топ-менеджером “Оператора газотранспортной системы Украины”.

Евтушок был депутатом в предыдущем созыве Рады, входил во фракцию “Батьківщина”. В 2010–2014 годах он занимал должность мэра города Сарны Ровенской области.

Теперь во фракции “Батьківщина” будет 24 депутата.