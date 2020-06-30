 

ЕС отказалась открывать границу с Россией и США

30.06.2020, 16:30, Новости дня

С 1 июля Евросоюз начнет открывать границы с другими странами, в список вошли 14 государств, однако РФ и США в нем нет, говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

«С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности», – передает ТАСС заявление Совета ЕС.

Таким образом, Китай сможет стать 15-й страной, в которую откроют границы, если Пекин подтвердит готовность открыть границы для европейских граждан.

Ранее генконсул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионель Вейр выразил надежду на скорое открытие границ Россией.

В минувшую пятницу уже сообщалось, что Евросоюз решил не открывать границы для россиян с 1 июля. The New York Times сообщал, что отказ во въезде могут получить также жители США и Бразилии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / “Брайтон” превратил домашний стадион в центр тестирования на коронавирус

27.06 / Дано объяснение беспрецедентной активности наблюдателей за голосованием по Конституции

12.05 / На Сочи Автодроме открылся новый сезон Российской серии кольцевых гонок

05.06 / ЦБ Китая влил 150 миллиардов юаней в банковскую систему

17.06 / Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей

11.05 / Над крымским городом запустили большой портрет Сталина

19.05 / Захарова ответила на слова посла США о передислокации ядерного оружия в Польшу

11.05 / Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

11.06 / Вышло приложение-камера Photoshop Camera с бесплатными фильтрами и эффектами

29.06 / СТРАНА – Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска