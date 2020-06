В британском соборе появилась «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом

30.06.2020, 16:30, Новости дня

На алтаре Сент-Олбанского собора в графстве Хартфордшир в Британии появилась вариация картины «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом Христом, пишут СМИ.

Настоятель собора согласился разместить картину после призыва со стороны Англиканской церкви пересмотреть изображение Христа как белого человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

St Albans Cathedral places painting of the Last Supper with a black Jesus #BLMhttps://t.co/016eTTOU2g

— BLackSUnrise (@Ebony_Sunrise) June 30, 2020

Полотно было написано художницей Лорной Мэй Уодсворт в 2009 году.

«Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости… Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», – сказал настоятель собора.

В картине есть вызов «мифу» о том, что Христос должен быть белокожим европейцем, отмечает издание.

«Эксперты согласны в том, что у него (Христа – прим. ВЗГЛЯД) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось. (…) То, как я его изображаю, настолько же «точно», как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца», – сказала художница.

Собор откроется 4 июля.

Ранее руководитель нью-йоркского отделения движения Black Lives Matter Хоук Ньюсом пообещал «сжечь США» и заявил, что Иисус Христос был «самым известным черным радикальным революционером», которого убили, как и других «черных активистов».

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.