Во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения
30.06.2020, 15:55, Новости дня
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов РФ на этой неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения и посоветовал в полуденные часы находиться в помещении.
Синоптик отметил, что он был достаточно высоким и на минувшей неделе, передает ТАСС.
В Москве, например, прогнозируются показатели от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Однако особо опасен ультрафиолетовый индекс на юге РФ — на границе с Абхазией, Грузией.
Там, сообщил Вильфанд, этот индекс "зашкаливает на 10-11 условных единиц".
Он посоветовал в дневные часы выходить на улицу только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах и пользоваться солнцезащитными средствами.
Ранее уже сообщалось, что в июне в этом году очень "злое" солнце.
Также жителей столичного региона предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни.
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