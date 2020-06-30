 

Во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения

30.06.2020, 15:55, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов РФ на этой неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения и посоветовал в полуденные часы находиться в помещении.

Синоптик отметил, что он был достаточно высоким и на минувшей неделе, передает ТАСС.

В Москве, например, прогнозируются показатели от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Однако особо опасен ультрафиолетовый индекс на юге РФ — на границе с Абхазией, Грузией.

Там, сообщил Вильфанд, этот индекс "зашкаливает на 10-11 условных единиц".

Он посоветовал в дневные часы выходить на улицу только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах и пользоваться солнцезащитными средствами.

Ранее уже сообщалось, что в июне в этом году очень "злое" солнце.

Также жителей столичного региона предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни.



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