Пребыванию Чехова в Сибири посвящена выставка в Иркутске

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30.06.2020, 15:55, Новости дня

Пребыванию Антона Чехова в Сибири посвящена выставка, открывшаяся в иркутском музее Валентина Распутина. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

130 лет назад писатель по пути на Сахалин посетил столицу Прибайкалья. Как рассказал старший научный сотрудник музея Валентин Распутина Александр Бондарев, в основу экспозиции легли письменные свидетельства — послания родным и друзьям Чехова. Посетители выставки "Антон Чехов. Свой экипаж я продал в Иркутске" смогут познакомиться с ними лично.

Кроме текстов писем драматурга о своих впечатлениях, а также подробных описаний окрестностей Иркутска в 1890 году, быта и нравов жителей, на выставке представлены редкие фотографии того времени.

Текст:

ГТРК "Иркутск"



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