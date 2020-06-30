 

Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших в странах бывшего СССР

30.06.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему очень понравился Ржевский мемориал, с ним согласился белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лидеры двух стран пообщались с авторами проекта – скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, передает ТАСС.

«Я думаю, что это будет одно из лучших мемориальных произведений на территории бывшего Советского Союза. Очень красиво!», – сказал Путин, отметив, что с одной стороны этот памятник получился «монументальным, а с другой – воздушным».

«Оригинально получилось», – заметил Лукашенко, отметив легкость в монументе.

Коробцов и Фомин рассказали, что вдохновением для работы послужило знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Задачей они назвали «растворение монумента в воздухе» – они пытались «оторвать» фигуру от земли.

Они также заметили, что основание памятника – это изображение журавлей, которые олицетворяют душу солдата.

«Журавли вылетают с поля боя, с обожженной земли, а павший солдат восстает из праха», – объяснили Коробцов и Фомин.

Уникальность монумента, по их словам, в том, что у него нет постамента – 25-метровая скульптура «вырастает» из кургана. Общий вес монумента – около 200 тонн.

Ранее во вторник Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала.



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