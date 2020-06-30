Правозащитники выступают за освобождение узбекского блогера Акрома Малика

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30.06.2020, 15:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Тот факт, что узбекский блогер, обвиненный в распространении экстремистских материалов, по-прежнему находится в тюрьме, возмущает правозащитников.

Некоторые представители узбекской интеллигенции обвиняют правительство президента Шавката Мирзиёева в использовании антиэкстремистского законодательства для борьбы с политическим инакомыслием.

Акром Малик, 30-летний ученый и критик правительства, был арестован в июне 2016 года по подозрению в том, что он якобы писал статьи под псевдонимом Абдуллох Нусрат и пропагандировал запрещенное Народное движение Узбекистана.

В январе 2017 года Малик был приговорен к шести годам тюрьмы за антиконституционные преступления, а именно за «распространение религиозного экстремизма» через посты в социальных сетях.

«Дело Акрома Малика – самый большой позор для Узбекистана в 21-м веке» – сказал известный узбекский правозащитник Агзам Тургунов, выпущенный из тюрьмы в 2017 году после отбытия более девяти лет из 10-летнего тюремного срока.

«Малика вообще не должны были арестовывать», – добавил Тургунов, отмечая что «президент Мирзиёев поступил правильно, не помиловав его, потому что Малик не преступник, чтобы его можно было помиловать».



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