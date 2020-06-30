 

Запугивал и унижал – разговоры с лидерами союзных стран Трамп превращал в издевательства

30.06.2020, 15:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп с почтением относился к российскому и турецкому коллегам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, но оскорблял лидеров стран — союзников США, передаёт The Times. Как отмечает издание, «особую неприязнь» Трамп проявлял к женщинам, издеваясь над бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и намеренно запугивая её.


Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров неоднократно оскорблял лидеров стран-союзников США, проявляя «особую неприязнь» к женщинам, в том числе к бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, пишет The Times.

По утверждению осведомлённых американских чиновников, разговоры Трампа с Мэй были «унизительными и издевательскими», помимо того что американский лидер оскорблял британскую коллегу, он ещё и «явно запугивал её и делал это намеренно».

При этом, как отмечает издание, Трамп с почтением относился к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Тот факт, что глава Белого дома часто уступал им в ходе телефонных разговоров, убедил ряд высокопоставленных чиновников США в том, что Трамп представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Кроме того, Трамп часто использовал телефонные переговоры с Путиным для критики в адрес бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего, подчёркивая своё преимущество над ними.

The Times пишет, что подобная информация имеет «особый резонанс» после того, как стало известно о «сговоре», который якобы имел место между Россией и боевиками из движения «Талибан»*. В частности, Трамп оказался под шквалом критики из-за отсутствия реакции на то, что, как утверждается, «российская разведка пыталась заплатить талибам за убийство американских и британских солдат в Афганистане».

При этом в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что обвинения являются необоснованными, добавив, что они спровоцировали угрозу жизни российских дипломатов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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