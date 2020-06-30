 

В Белом доме объяснили незнание Трампа о якобы «сговоре» РФ с талибами

30.06.2020, 15:16, Новости дня

Спецслужбы США не подтвердили обвинения в адрес РФ в якобы сговоре с талибами, в связи с этим о них не сообщалось президенту Дональду Трампу, сообщил его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«На протяжении нескольких последних дней New York Times и другие новостные СМИ сообщали предположения относительно наших войск в Афганистане. Хотя мы обычно не обсуждаем подобные темы, мы постоянно оцениваем доклады разведки и сообщаем президенту по необходимости. Поскольку предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал, то РФ якобы «побудила» боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

До этого New York Times со ссылкой на разведку США заявило, что «российское подразделение» якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / “Случаев невыплаты не было”. Енин выразил уверенность, что Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ

18.05 / На заводе, где произвели сгоревшие аппараты ИВЛ “Авента-М”, сменилось руководство

16.06 / В российских книжных в продаже появилась Конституция с “путинскими” поправками – еще до голосования

24.05 / “Талибан” заявил о перемирии в Афганистане на время Ураза-байрама

05.05 / Обозреватель Bloomberg – цены на нефть вернутся к былым уровням через годы или даже десятилетия

14.04 / Путин: пандемия не должна стать шоком для госуправления

15.05 / В Мининфраструктуры назвали страны, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение

25.05 / Гурцкая прокомментировала передачу жившей в клинике девочки новой семье

22.04 / MEE – Эр-Рияд начал нефтяную войну после «громкой ссоры» по телефону с Путиным

10.06 / Российским ученым удалось сжечь алюминий в воде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска