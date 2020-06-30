 

Показатели по заболеваемости COVID-19 не позволяют Украине активно включаться в диалог по открытию границ – вице-премьер Стефанишина

30.06.2020, 14:45, Новости дня

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 30 июня, что ситуация с распространением коронавируса в Украине не позволяет Киеву активно включаться в диалог с другими странами по открытию границ.

“Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а потому что во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс. Вы знаете, что методология, по которой Европейская комиссия делает отметку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 тыс. человек”, – сказала она.

Стефанишина сообщила, что Украина ведет постоянный диалог и обменивается оперативной информацией с ЕС.

“Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть в том числе от наших статистических показателей, которые пока не позволяют нам активно включаться в диалог по открытию границ”, – сказала политик.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов. После трех месяцев действия ограничений европейские страны начали разрабатывать план выхода из карантина.

С 1 июля Европейский союз начнет снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти страны также начнут впускать граждан ЕС. В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Для Украины европейские страны пока, вероятно, не откроются из-за эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине наблюдается рост уровня инфицирования коронавирусом. По состоянию на 30 июня в стране официально подтверждено 44 334 случаи заражения, 19 115 человек вылечились, а 1159 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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