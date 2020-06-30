Посла Венесуэлы при Евросоюзе вызвали из-за высылки представителя ЕС из Каракаса

30.06.2020, 14:16, Новости дня

Венесуэльского посола при Евросоюзе вызовут в связи с высылкой из Каракаса посла ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии.

«Посол режима Николаса Мадуро при ЕС будет вызван сегодня. После этого будут изучаться меры, которые могут быть приняты в дальнейшем», – цитирует РИА «Новости» представителя ЕК.

В ЕК отметили, что по итогам консультаций с послом Венесуэлы решение о его высылке может быть принято в случае единогласного решения Совета ЕС.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении выслать из южноамериканской страны представителя Евросоюза в Каракасе после внесения 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список ЕС.

До этого Евросоюз ввел санкции против ряда политических деятелей Венесуэлы, расширив санкционный список до 36 человек.