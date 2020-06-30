 

СТРАНА – украинцы стремительно теряют доверие к Зеленскому

30.06.2020, 14:15, Новости дня

Опрос общественного мнения, проведённый Киевским международным институтом социологии, показал неутешительные результаты для власти, к которой украинцы стремительно теряют доверие. Как пишет «СТРАНА», только 38% опрошенных одобряют действия Владимира Зеленского на посту президента. Кроме того, впервые рейтинг доверия к Зеленскому стал ниже рейтинга недоверия.


Reuters

Киевский международный институт социологии провёл опрос, который показал неутешительные результаты для власти, к которой украинцы стремительно теряют доверие. Журналисты издания «СТРАНА» показали самые примечательные данные этого социсследования.

Согласно опросу, украинцы не видят серьёзных успехов властей в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 63% считают, что Украина не справилась с эпидемией. Противоположной точки зрения придерживается лишь 18% опрошенных. Как отмечает издание, украинские власти традиционно делают упор на свои успехи в борьбе с коронавирусом, опираясь на сравнительно низкие показатели заражения и смертности. В то же время, как показывает статистика, малое число выявленных больных коронавирусом было связано с малым числом тестов. Как только тестов стали делать больше, пошли и в рост показатели по коронавирусу.

Двум тысячам респондентов, принявшим участие в исследовании, задали вопрос, считают ли они расследование уголовных дел против Петра Порошенко наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость или же политическим преследованием. 51% людей выбрали первый вариант, 30% — второй, а 19% сказали, что затрудняются с ответом.

Также участников опроса попросили высказать своё мнение о целесообразности сотрудничества Украины с МВФ. 24% украинцев стали придерживаться мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. 61% респондентов сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с данной организацией.

Оценивая работу Владимира Зеленского в мае-июне, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае таких было 47%). 45% не одобрили его работу (в мае таких было 37%). Таким образом, впервые рейтинг доверия к Зеленскому стал ниже рейтинга недоверия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Саакашвили: Факт моего назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, от которых его отговаривали

09.05 / Во Вьетнаме на День Победы устроили торжественный митинг и концерт

30.04 / Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока – 2»

25.06 / У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

26.05 / Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку

16.06 / Для экс-главы Киргизии Атамбаева запросили 15 лет лишения свободы

26.04 / Украина возобновляет авиарейсы для украинцев, желающих вернуться в страну

10.05 / Стало известно о переживаниях Трампа и страхах его советника

13.05 / Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 240000

15.05 / VOAэкспресс 14 мая 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска