Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

30.06.2020, 14:00, Новости дня

Сегодня появились сведения, что обновленный внедорожник Suzuki XL6 поступит в продажу за пределами Индии.

Таким образом, уже в скором времени модель будет продаваться в ЮАР, Китае, а также в остальных странах. Более того, первый выход Suzuki XL6 состоялся в августе прошлого года, тогда как теперь автомобиль может похвастаться усовершенствованными бамперами, стильными колесными дисками, обновленной оптикой, а также модернизированным обвесом. Из технических параметров следует выделить 1,5-литровый мотор на 105 л.с. мощности.

Кроме того, среди новшеств важно указать круиз-контроль, климатическую систему, мультимедийный центр, подушки безопасности и систему курсовой устойчивости. В салоне применили качественные материалы отделки, а также кожаные кресла.