Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

30.06.2020, 13:53, Новости дня

«В общественных палатах направления для наблюдения выдали всем обратившимся представителям «Голоса». Но им это было и не нужно. Доклады о нарушениях в этой организации, как мы знаем, пишутся заранее», – сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат социологических наук, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

«Нисколько не удивляет та статистика, которую мы видим сегодня на карте нарушений «Голоса». Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно. Фейк создается как оружие информационной войны, средство манипуляции и управления сознанием, за ним всегда стоят заинтересованные люди или организации. Профессиональным составителям фейков, безусловно, невозможно перестроиться в формат легального общественного наблюдения, хотя особых трудностей с этим и не возникает (в общественных палатах направления для наблюдения выдали всем обратившимся представителям «Голоса»). Но судя по всему, им это было и не нужно. Доклады о нарушениях в этой организации, как мы знаем, пишутся заранее», – сказал он.

Лукаш заметил, что фейки вскрываются, по сообщениям проводятся проверки.

«Ложь сразу видна – и это результат работы общественников, СМИ, активных жителей. Уверен, что фейкометы чувствуют себя неуютно, что заставляет их даже заниматься самоопровержением. Так и должно, на мой взгляд, работать гражданское общество – честный, открытый диалог, ответственность за ложь», – сообщил эксперт.

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.