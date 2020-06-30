Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить

30.06.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ призвал проголосовать по поправкам к Конституции и подчеркнул, что они вступят в силу только, если будут одобрены россиянами.

Президент обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, открыть который должен во вторник. Участие в церемонии также примет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин подчеркнул, что советские воины шли в бой, «чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков», сообщается на сайте Кремля.

«Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», – сообщил глава государства, выступая в ходе обращения.

Президент напомнил, что за последнее время не раз обращался к россиянам по самым значимым для страны вопросам. «Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», – подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что каждый россиянин, «принимая столь важное решение, думает, прежде всего, о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании».

«Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», –указал президент.

Он также обозначил свою позицию: «Она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке».

«Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас – самый важный, самый главный», – заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин во вторник обратится к россиянам с телеобращением.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

ЦИК сообщал, что свыше 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправке к Конституции РФ за пять дней.