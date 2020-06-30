 

Россия решила помочь Казахстану в борьбе с коронавирусом

30.06.2020, 13:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПремьер Михаил Мишустин провел переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым и выразил готовность оказать гуманитарную помощь республике для борьбы с распространением коронавируса.

Главы правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, принимаемые в обеих странах, сообщается на сайте российского кабмина.

«В ходе беседы Михаил Мишустин и Аскар Мамин затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза», – отмечается в сообщении.

Пресс-служба казахстанского правительства сообщила, что российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, передает ТАСС.

Также Мишустин предложил направить в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина.

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся на изоляции из-за обнаружения у него коронавируса, посмотрел трансляцию прошедшего в Москве парада Победы в прямом эфире. Токаев посетил парад по приглашению президента РФ Владимира Путина.



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