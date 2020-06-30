Талибан заявил, что не разрешает использовать территорию Афганистана против США

30.06.2020, 13:25, Новости дня

Талибан подтвердил приверженность февральскому соглашению с США о снижении масштабов боевых действий в Афганистане и заявил, что никому не разрешает использовать афганскую территорию против США.

Эти заверения были даны в ходе телефонного разговора с госсекретарем Майком Помпео, заявил представитель Талибана.

Дискуссия состоялась в тот момент, когда от президента Трампа все настойчивее требуют объяснить, почему он ничего не сделал после того, как якобы получил информацию, что российские шпионы предлагали и выплачивали награду связанным с Талибаном боевикам за убийства американских солдат.

Талибан отрицает, что его бойцы получали вознаграждение от России, а базирующийся в Катаре главный переговорщик группировки мулла Абдул Гани Барадар подтвердил обещание Талибана не наносить удары против США.

Барадар заявил Помпео, что в соответствии с соглашением Талибан «не позволяет никому использовать афганскую территорию против США и других стран», сообщил представитель Талибана Сухейл Шахин через Твиттер.