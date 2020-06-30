 

В ООН оценили усилия РФ по защите коренных народов от коронавируса

30.06.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВерховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия РФ и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса.

Бачелет сообщила в ходе 44-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, что в сложившейся ситуации «коренные народы особенно уязвимы», так как в случае «неадекватного доступа к охране здоровья» они сталкиваются с высоким риском, передает ТАСС.

Верховный комиссар обратила внимание на ряд позитивных примеров: «Я отмечаю, что планы реагирования на пандемию в Австралии и Коста-Рике предусматривают специфические усилия по защите здоровья коренных народов. В свою очередь в Панаме осуществляются долгосрочные проекты по улучшению базовых услуг и инфраструктуры».

Она подчеркнула, что в РФ используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.

Напомним, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 1%. За минувшие сутки в России выявлено 6 тыс. 693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.



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