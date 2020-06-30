 

В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов

30.06.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве скончался 40-летний танцор и хореограф Максим Парфенов, его силуэт перед падением с 11 этажа заметил случайный прохожий, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего артиста. Причиной послужили травмы, полученные в результате падения с 11 этажа жилого дома. Полицейские выяснили, что Максим выпал из окна своей квартиры», – цитирует Kp.ru собеседника.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Оперативники устанавливают детали трагедии, назначены экспертизы лекарственных средств, найденных в квартире у Парфенова.

Прощание с артистом намечено на 2 июля. Друзья погибшего отмечают, что с ним мог произойти несчастный случай. Близкие отмечают, что Парфенов был счастливым семьянином, мужем и отцом. У него был свой бизнес по организации мероприятий, из-за коронавируса работы стало меньше, но достаток в семье был, поясняют источники издания.

Парфенов был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Он трудился хореографом и режиссером-постановщиком для Балетмейстерского Факультета Российской Академии Театральных Искусств (ГИТИС).

Преподавал современные танцы в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Участвовал в русско-американском проекте по культурному обмену «Герои сказок Walt Disney в России», где исполнил роль принца. Имел официальные благодарности министра Культуры «За вклад в искусство». За свою карьеру исполнил множество ролей в театре, рекламе и кино. Снимался в сериале «Интуиция».



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