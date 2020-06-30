Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

30.06.2020, 12:35, Новости дня

Определены новые даты проведения Всероссийской переписи населения. Подписано постановление правительства РФ, в соответствии с которым она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом работать с труднодоступными территориями страны переписчики будут с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Изначально планировалось провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.

Ранее руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков отмечал, что апрель следующего года "вполне комфортный срок" для Росстата, так как у ведомства будет достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к мероприятию.