 

Разумков заявил, что летом Рада будет готова собираться на внеочередные заседания “в любое время суток и недели”

30.06.2020, 12:31, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп 30 июня, что парламент может собираться на внеочередные заседания между третьей и четвертой сессиями, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы готовы будем созвать внеочередное заседание в любое время и суток, и недели. Уверен, что все поддержат это предложение. Только ждем предложений от Кабинета Министров”, – сказал Разумков. 

Он подчеркнул, что важно только, чтобы инициативы, которые будут вносить в парламент, не разделяли депутатов и общество. 

Спикер также напомнил, что внеочередная сессия парламента может быть созвана через три дня после сбора минимум 150 подписей народных депутатов.

“Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать”, – заверил Разумков.

Спикер отметил, что в промежутке между сессиями парламентарии должны работать с избирателями и на своих округах, а не использовать это время для отдыха.

“Поскольку у нас и режим коронавируса, и режим карантина, я думаю, очень было бы неплохо, чтобы весь депутатский корпус присоединился к этой работе. Это не промежуток для отдыха, это промежуток времени, который также будет использоваться и для непосредственной работы народных депутатов. – сказал спикер. – Давайте будем откровенны: это уже начало избирательного процесса. Поэтому я уверен, что все депутаты будут находиться на своем боевом дежурстве”. 

Третья сессия Верховной Рады IX созыва, согласно расписанию, должна завершиться 17 июля. До конца сессии остается еще две пленарные недели. Четвертая сессия начнется в сентябре. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Польша приняла новую стратегию безопасности. Главной угрозой признана “неоимперская политика России”

06.05 / В Украине число жертв коронавируса достигло 327

25.05 / В Госдуме рассказали, у кого могут вырасти зарплаты во время эпидемии коронавируса

09.05 / В Сеуле закрыли клубы и бары – в городе зарегистрирована новая вспышка коронавируса

23.06 / Белоруссия в июле собралась закупить в РФ 1,58 млн тонн нефти

16.06 / Пекин повысил уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

01.05 / Роспотребнадзор сказал, когда может начаться вторая волна коронавируса

23.04 / АвтоВАЗ задумался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

14.06 / Маслянистое пятно обнаружили на поверхности реки в Подмосковье

19.04 / Das Erste – несмотря на предупреждения вирусологов, в Швеции по-прежнему не вводят жёсткий карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска