Разумков заявил, что летом Рада будет готова собираться на внеочередные заседания “в любое время суток и недели”

30.06.2020, 12:31, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп 30 июня, что парламент может собираться на внеочередные заседания между третьей и четвертой сессиями, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы готовы будем созвать внеочередное заседание в любое время и суток, и недели. Уверен, что все поддержат это предложение. Только ждем предложений от Кабинета Министров”, – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что важно только, чтобы инициативы, которые будут вносить в парламент, не разделяли депутатов и общество.

Спикер также напомнил, что внеочередная сессия парламента может быть созвана через три дня после сбора минимум 150 подписей народных депутатов.

“Если будут вопросы, которые будут нуждаться в оперативной реакции Верховной Рады, мы будем готовы это делать”, – заверил Разумков.

Спикер отметил, что в промежутке между сессиями парламентарии должны работать с избирателями и на своих округах, а не использовать это время для отдыха.

“Поскольку у нас и режим коронавируса, и режим карантина, я думаю, очень было бы неплохо, чтобы весь депутатский корпус присоединился к этой работе. Это не промежуток для отдыха, это промежуток времени, который также будет использоваться и для непосредственной работы народных депутатов. – сказал спикер. – Давайте будем откровенны: это уже начало избирательного процесса. Поэтому я уверен, что все депутаты будут находиться на своем боевом дежурстве”.

Третья сессия Верховной Рады IX созыва, согласно расписанию, должна завершиться 17 июля. До конца сессии остается еще две пленарные недели. Четвертая сессия начнется в сентябре.