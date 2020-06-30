 

Пентагон не располагает информацией о российских выплатах Талибану

30.06.2020, 12:15, Новости дня

Пентагон заявил, что он не обладает достоверной информацией, указывающей на то, что российская разведка выплачивала вознаграждение Талибану в Афганистане за убийства американских солдат.

«На сегодняшний день министерство обороны не располагает свидетельствами, которые подтверждали бы недавние утверждения в открытых публикациях», – говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

При этом он добавил, что «министерство обороны продолжает оценивать разведданные о том, что агенты российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью, направленной против США и сил коалиции в Афганистане».

Ранее газета New York Times сообщила, что несколько месяцев назад представители американской разведки пришли к выводу, что подразделение российской военной разведки, связанное с тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада, предлагало награду боевикам Талибана в Афганистане за убийство американских солдат.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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