Пентагон не располагает информацией о российских выплатах Талибану

30.06.2020, 12:15, Новости дня

Пентагон заявил, что он не обладает достоверной информацией, указывающей на то, что российская разведка выплачивала вознаграждение Талибану в Афганистане за убийства американских солдат.

«На сегодняшний день министерство обороны не располагает свидетельствами, которые подтверждали бы недавние утверждения в открытых публикациях», – говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

При этом он добавил, что «министерство обороны продолжает оценивать разведданные о том, что агенты российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью, направленной против США и сил коалиции в Афганистане».

Ранее газета New York Times сообщила, что несколько месяцев назад представители американской разведки пришли к выводу, что подразделение российской военной разведки, связанное с тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада, предлагало награду боевикам Талибана в Афганистане за убийство американских солдат.