Пентагон не располагает информацией о российских выплатах Талибану
30.06.2020, 12:15, Новости дня
Пентагон заявил, что он не обладает достоверной информацией, указывающей на то, что российская разведка выплачивала вознаграждение Талибану в Афганистане за убийства американских солдат.
«На сегодняшний день министерство обороны не располагает свидетельствами, которые подтверждали бы недавние утверждения в открытых публикациях», – говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.
При этом он добавил, что «министерство обороны продолжает оценивать разведданные о том, что агенты российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью, направленной против США и сил коалиции в Афганистане».
Ранее газета New York Times сообщила, что несколько месяцев назад представители американской разведки пришли к выводу, что подразделение российской военной разведки, связанное с тайными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада, предлагало награду боевикам Талибана в Афганистане за убийство американских солдат.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет