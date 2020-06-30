 

Грузия назвала условия допуска россиян в страну

30.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГрузия, в марте закрывшая границы в связи с эпидемией коронавируса, допустит граждан РФ на свою территорию только, если они одновременно являются гражданами Грузии, сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гомелаури также заявил, что разрешается въезд граждан РФ – членов семей граждан Грузии, въезжающих в страну.

При этом он заявил, что из-за закрытия границ «многие граждане РФ остались в стране». «Они находятся здесь легально, никто не вынуждает их покинуть Грузию», – сказал Гомелаури.

Ко вторнику, 30 апреля, в Грузии 928 человек заболели коронавирусом, вылечились 794, скончались 15.

Ранее грузинское агентство гражданской авиации продлило запрет на регулярные международные авиарейсы до 31 июля, тогда как с 1 июля страна планировала принимать иностранных туристов.



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