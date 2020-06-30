Лукашенко вылетел в Россию для участия в церемонии открытия мемориала подо Ржевом

30.06.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», – говорится в сообщении БелТА.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии будет возможность пообщаться в ходе двусторонних переговоров на церемонии открытия мемориала.