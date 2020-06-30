Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

30.06.2020, 11:48, Новости дня

Бывший президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) во вторник, сообщил его адвокат Игорь Головань.

Головань сообщил в Facebook, что Порошенко «вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал».

«Видосики», объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет», – добавил он, отметив, что экс-президент Украины придет на допрос 1 июля.

ГБР вызвало Порошенко на допрос 30 июня. Повестка была размещена на сайте ведомства с припиской «явка обязательна», передает ТАСС.

Порошенко, сообщают украинские СМИ, должен был явиться на допрос во вторник по уголовному делу о возможном захвате государственной власти и невыполнению решения суда во время конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Однако утром 30 июня Порошенко присутствовал на заседании согласительного совета Рады, днем он участвует в заседании парламента.

Напомним, заседание Печорского райсуда Киева, на котором планировалось избрать меру пресечения Порошенко, отложили до 1 июля. Экс-президент Украины во время выступления на митинге заплакал, упомянув своего недавно умершего отца.

10 июня следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста бывшего лидера страны.

Позже экс-президент Украины заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».