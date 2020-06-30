Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двусторонней пневмонией

30.06.2020, 11:20, Новости дня

Как сообщает кыргызское издание 24.kg со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны, с жалобой на плохое самочувствие Атамбаев обратился 29 июня.

Ему провели ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 – он показал отрицательный результат.

“В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз “внебольничная двусторонняя пневмония”. Врачи приняли решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение”, – заявили в комитете.

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