В Сети отреагировали на назначение Шнурова генеральным продюсером RTVI

30.06.2020, 11:16, Новости дня

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на назначение музыканта Сергея Шнурова генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI, вспомнив, что артист прославился нецензурными песнями и эксцентричным поведением.

Новость о приходе Шнурова на RTVI вызвала негативную реакцию и у некоторых сотрудников канала. Так, источник из числа сотрудников RTVI заявил, что он, «в свете последних событий», собирается «вернуться из отпуска и искать новую работу», передает «Ридус».

«Маразм крепчает, идиотизм зашкаливает», – прокомментировала назначение Шнурова пользовательница @Cattiva777.

«Сергей Шнуров – образованный и умный человек. RTVI только выиграет», – ответил ей @PeterKonstant.

«Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Теперь у канала есть своя Тина Канделаки», – написал блогер Илиас Меркури.

«Зуб даю, Шнуров на RTVI – это просто пранк из нового выпуска Comment Out, который скоро выйдет», – шутит пользователь Алексей Абанин.

Телеведущая Ксения Собчак написала в Telegram, что не знает подробностей назначения музыканта на должность в RTVI, однако «доподлинно известно, что встречу с (бизнес-омбудсменом Борисом) Титовым и «Партией Роста» организовала его (Шнурова) супруга».

«Она же отсекла главного человека в группе Ленинград – Дениса, организатора всех гастролей и концертов. При Матильде, конечно, все было иначе», – добавила она.

«То ли Шнуров так отчаялся, что зарабатывает буквально на всем, то ли впал в кабалу своей новой жены. Но так или иначе выглядит отвратительно», – считают авторы Telegram-канала «Двойная сплошная».

Напомним, лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI.

Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга – объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт.